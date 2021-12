Satriano pronto a fare esperienza? Primo sondaggio con l’Inter per gennaio

Satriano può andare a fare esperienza, dopo lo scarso minutaggio in questa prima parte di stagione (vedi articolo). L’attaccante dell’Inter ha una opzione per gennaio, come segnala Sportitalia.

VA A GIOCARE? – Martin Satriano è uno dei giocatori meno impiegati all’Inter nella prima parte di stagione. Appena quattro presenze in Serie A, per un totale di trentatré minuti più recupero, poi ha giocato con la Primavera di Cristian Chivu. A gennaio c’è la possibilità di mandarlo in prestito per fargli fare esperienza e magari anche da titolare. Secondo Sportitalia la prima manifestazione di interesse arrivata è del Nottingham Forest, Championship inglese. Per Satriano si attende un gennaio di mercato.