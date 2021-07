Satriano, prestito in Serie A? Un club apre discorsi con l’Inter – Sky

Martin Satriano potrebbe essere ceduto dall’Inter in prestito in Serie A. Secondo Fabrizio Romano di “Sky Sport”, infatti, il nome dell’uruguaiano sarebbe stato trattato nei discorsi di oggi tra Inter e Cagliari (vedi articolo).

PRESTITO IN A – Asse caldissimo quello tra Inter e Cagliari, che non sembra prevedere soltanto i nomi di Nahitan Nandez e Radja Nainggolan (oltre all’accordo già siglato e ufficializzato per il passaggio in prestito in Sardegna di Dalbert Henrique). Secondo gli ultimi aggiornamenti dati da Fabrizio Romano di “Sky Sport”, infatti, nell’incontro di oggi sarebbe sbucato anche il nome di Martin Satriano: «Tra Inter e Cagliari si sta parlando non soltanto di Nandez e Nainggolan, ma anche di Satriano che potrebbe andare in prestito proprio ai rossoblu».