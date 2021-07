Satriano, ora c’è la fila ma Inzaghi vorrebbe continuare a valutarlo – TS

Satriano piace in Italia e all’estero, ma Simone Inzaghi continua a valutarlo e perché no, anche di tenerlo come possibile quarta punta.

LISTA LUNGA – A proposito di soluzione interne, Simone Inzaghi continuerà a valutare Martin Adrian Satriano Costa, noto semplicemente come Satriano, attaccante acquistato dall’Inter lo scorso gennaio a 2,4 dal Montevideo. L’elenco dei club interessati in Italia e all’estero si allunga giorno dopo giorno: Udinese, Crotone, Cremonese, Anderlecht, Bruges e Saint-Etienne. Attira la sua fame e la voglia di mettersi in mostra, tutti elementi che ha già notato lo stesso Inzaghi nel corso delle prime due amichevoli (cinque gol realizzati al Sarnico e una al Lugano). La decisione sul suo futuro, poi, verrà presa nelle prossime settimane.

Fonte: TuttoSport