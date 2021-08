Satriano, nuovo tentativo del Cagliari! E nuova risposta secca dell’Inter – SI

Satriano non esce dai radar del Cagliari per l’attacco. Ma l’Inter non ci sente. Secondo quanto riportato da Pedullà – giornalista di “Sportitalia”, a poche ore dal gong di fine mercato non cambia la risposta nerazzurra

TENTATIVO DISPERATO – Mancano ormai sette ore alla chiusura del mercato estivo. Come anticipato in mattinata, il Cagliari ci ha riprovato per Martin Satriano (vedi articolo). L’Inter, però, ha ribadito il suo no alla proposta della società rossoblù. La conferma arriva da Alfredo Pedullà – giornalista di “Sportitalia” -, secondo cui Satriano resterà a Milano come quinto attaccante.