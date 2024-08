Satriano, dopo il no al Brest si apre nuova strada: Inter al lavoro

L’assurdo ‘no’ di Martin Satriano al passaggio al Brest, squadra che giocherà la UEFA Champions League il prossimo anno, ha lasciato a bocca asciutta l’Inter. Che però ora può puntare alla cessione definitiva a un altro club.

NUOVA PISTA – Niente cessione per Martin Satriano al Brest, dopo l’accordo già trovato tra il club francese e l’Inter per un passaggio a titolo definitivo. Una pista che sembrava perfetta per il giocatore, che lo scorso anno ha proprio disputato una stagione da protagonista con la maglia dei transalpini, con inoltre la possibilità di disputare la UEFA Champions League da titolare. Non sono ben noti i motivi per i quali l’attaccante abbia rifiutato una tale possibilità, ma fattostà che l’Inter ora deve lavorare a una nuova pista per la cessione di un elemento che, a conti fatti, non fa (più) parte della rosa.

Satriano, dopo il Brest un’altra pista: l’Inter al lavoro

VERSO LA CESSIONE – Il fatto che Martin Satriano non sia considerato come quinta punta per l’Inter è ormai chiaro da questo precampionato, dove non era nemmeno presente in panchina in nessuna delle amichevoli disputate fino a questo momento. Partite dove, per intenderci, hanno giocato addirittura esuberi come Joaquin Correa ed Eddie Salcedo. Al momento, però, una pista potrebbe aprirsi. O meglio ri-aprirsi. Si tratta del Genoa, che ha ceduto Mateo Retegui all’Atalanta ed è in procinto di fare lo stesso con Albert Gudmundsson alla Fiorentina.

RITORNO DI FIAMMA – Un vero e proprio ritorno di fiamma per il Genoa, dal momento che lo stesso Martin Satriano era, il mese scorso, tra le possibili contropartite per abbassare il prezzo per il passaggio di Josep Martinez all’Inter. Un nulla di fatto, dal momento che i rossoblu potevano contare su giocatori già confermati in attacco. La situazione, però, è cambiata. E alla luce delle ultime cessioni, potrebbe concretizzarsi proprio il passaggio di Martin Satriano dall’Inter. E chissà che non sia proprio questo il motivo per cui l’uruguayano abbia deciso di dare picche al Brest per poter giocare in Italia. In un club che non disputerà la Champions League, ma in un campionato dove Satriano avrà la possibilità di mettersi maggiormente in mostra.