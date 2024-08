Satriano al Lens: a ore l’ufficialità! Iniziale mini incasso per l’Inter

Martin Satriano nelle prossime ore sarà ufficializzato dal Lens. Il centravanti uruguaiano lascia l’Inter in prestito oneroso con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni.

CIFRE – Satriano ha scelto il Lens. Ieri visite mediche per l’attaccante uruguaiano e nelle prossime ore arriverà l’ufficialità. Come scrive l’Equipe, l’Inter ha chiuso con il club francese per un prestito oneroso di un milione di euro, con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni, fissato a sei milioni complessivi. Il giocatore, particolarmente apprezzato dal patron del club Joseph Oughourlian, ha rifiutato il ritorno al Brest. Scelta alquanto discutibile, vista la possibilità del club bretone di giocare in Champions League. Mini incasso dunque per la Beneamata, che lascia andare, almeno per quest’anno, un attaccante di troppo.

Satriano, nuova avventura in Francia: speranza per l’Inter

NUMERI – Satriano oggi tiferà Lens nei preliminari di Conference League contro i greci del Panathinaikos. L’uruguaiano, dopo aver rifiutato il Brest in Champions, spera quantomeno di giocare in Europa. Nella scorsa stagione, il giovane attaccante 2001 ha disputato complessivamente trentasei partite, condite da sei gol: quattro in Ligue 1 e due in Coppa di Francia. Sul giocatore c’era anche il Getafe in Liga. Ora l’Inter monitorerà le sue prestazioni in Francia, con la speranza che il Lens a fine stagione possa riscattare il giocatore e ottenere un buon tesoretto l’estate successiva.