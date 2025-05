Satriano, l’Inter incassa! Il tecnico Still: «Importante per futuro Lens»

Satriano non solo rientrerà a pieno regime con il Lens dopo il lungo infortunio, ma permetterà all’Inter di incassare. Il tecnico Still ha parlato di lui.

RIENTRO DOPO L’INFORTUNIO – Martin Satriano, dopo il lungo stop per l’infortunio al crociato, è pronto a rimettere piede ufficialmente in campo. A confermarlo il suo allenatore al Lens Will Still: «Martin probabilmente potrà entrare in campo per gli ultimi 15-20 minuti. Sta recuperando da un lungo infortunio, quindi dovremo dargli tempo. Comunque, ha buone sensazioni. Si è allenato a pieno ritmo con noi per due settimane. Martin ha lavorato duramente con lo staff medico e i fisioterapisti per tornare al meglio, è lucido. Anche in termini di mentalità, è molto interessante. Sarà importante per noi in futuro. Mi tolgo il cappello davanti a Vincent Lannoy (allenatore di fisioterapia e riabilitazione, ndr) che lo ha supportato fin dal suo ritorno in campo. Venerdì mattina Martin ha potuto lavorare alla sua rifinitura. È in buone condizioni. Voglio interpretarlo e penso che anche i fan non vedano l’ora di vederlo». Satriano diventerà da giugno un giocatore definitivamente del Lens, riporta anche l’esperto di mercato Nico Schira, con l’Inter che incasserà circa 5 milioni di euro più il 20% su una sua futura rivendita.