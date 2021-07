Satriano in mostra ma futuro all’Inter incerto. Dimarco idem – SM

Satriano e Dimarco stanno sfruttando nel migliore dei modi il ritiro agli ordini di Inzaghi. Secondo “Sport Mediaset”, l’Inter sta valutando di puntare su entrambi per la prossima stagione, consegnando al nuovo tecnico linfa giovane, ma la situazione dei conti nerazzurri impone valutazioni.

BOMBER – Un giocatore che ha mostrato le sue qualità in questi primi giorni di ritiro e contro il Lugano è senza dubbio Martin Satriano. Il giovane uruguaiano ha stupito tutti nel suo impatto con i grandi. L’attaccante vorrebbe seguire le orme di Lautaro Martinez in nerazzurro e l’Inter sta veramente pensando di puntare su di lui. Il mercato però è imprevedibile. Secondo “Sport Mediaset”, sul bomber c’è la fila di club interessati, anche esteri. Potrebbe quindi lasciare i nerazzurri nelle prossime settimane, anche se solo in prestito.

ESTERNO – Federico Dimarco è stato il migliore in campo nell’amichevole contro il Lugano (vedi pagelle) e fin dai primi giorni di allenamento ha impressionato il nuovo tecnico dell’Inter Simone Inzaghi. A Verona, l’esterno mancino ha mostrato grandi progressi meritandosi il ritorno in nerazzurro, dove potrebbe rendersi utile sia come quinto di sinistra che nella difesa a tre come vice Alessandro Bastoni. L’idea del tecnico e del club è quella di puntare su Dimarco per la prossima stagione. La situazione di bilancio dell’Inter però impone che tutti siano sul mercato e che in presenza di un’ottima offerta possano partire.