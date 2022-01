Satriano, il Brest fa sul serio! Si può chiudere a breve – SI

L’Inter è pronta a giocarsi la finale di Supercoppa Italiana questa sera contro la Juventus. Ma intanto il mercato invernale è in corso e i nerazzurri lavorano a qualche cessione. Una riguarda Martin Satriano con l’attaccante nerazzurro che potrebbe andare in prestito al Brest.

CHIUSURA – Era di ieri sera la notizia che ci fosse l’interesse forte del Brest per Satriano (vedi articolo). Poco fa Sportitalia ha dato nuovi aggiornamenti sottolineando come la squadra francese voglia fortemente l’uruguaiano in prestito e annunciando che la trattativa potrebbe chiudersi addirittura in un paio di giorni. Sicuramente sarebbe un’ottima notizia per Satriano che lascerebbe l’Inter momentaneamente per volare a fare esperienza e tornare a giocarsi le sue carte dopo 6 mesi in Francia. La Ligue 1 è un gradino sotto la Serie A come campionato ma giocare con i “grandi” e imporsi gli farebbe bene. Dunque vedremo se nei prossimi giorni l’Inter annuncerà questo arrivederci ma intanto la concentrazione è a stasera per Inter-Juventus.

Fonte: Sportitialia