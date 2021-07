Satriano ha mercato ma l’Inter temporeggia (come Lazaro). Tutto rimandato – SI

Satriano ha colpito per le sue prime giocate estive con la Prima Squadra. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – a “Sportitalia Mercato” sull’emittente stessa fa il punto della situazione sui piani dell’Inter in attacco. Tra gli esuberi, Lazaro alza il muro rispetto alla destinazione proposta

SATRIANO E LAZARO – Eccezion fatta per l’operazione Nahitan Nandez (vedi aggiornamento), l’Inter si preoccupa principalmente del mercato in uscita. In attacco Martin Satriano (vedi focus) ha mercato, ma l’Inter al momento non lo vuole dare (in prestito, ndr). Come spiegato da Alfredo Pedullà dagli studi di Sportitalia, se ne potrà riparlare nelle ultime due settimane di mercato. Anche perché la sua eventuale permanenza a Milano dipende dal futuro del pari ruolo Andrea Pinamonti (vedi articolo). Per quanto riguarda gli esterni, il Benfica è sempre su Valentino Lazaro, che però prende tempo: la partita è ancora aperta. Soprattutto in virtù dei buoni rapporti tra Inter e Benfica dopo l’operazione Joao Mario (vedi focus). Lazaro accetterà?