Satriano e Agoumé, il DS del Brest: «Contenti, abbiamo una speranza»

Gregory Lorenzi, Direttore Sportivo del Brest, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il dirigente del club francese ha fatto il punto sul futuro di Satriano e Agoumé, in prestito dall’Inter.

DOPPIO PRESTITO – Queste le parole di Gregory Lorenzi sul futuro di Martin Satriano e Lucien Agoumé, entrambi in prestito dall’Inter: «Siamo molto contenti del prestito di Satriano e di Agoumé, ma per il momento aspettiamo per vedere se c’è la possibilità di averli ancora in prestito anche il prossimo anno».