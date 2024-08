Satriano, decisione in corso: per l’Inter una sola via

Martin Satriano al Brest, tutto già definito con l’Inter. Ma, come riportato pochi giorni fa, il ragazzo prende tempo. Decisione ancora in corso, ma per i nerazzurri c’è un solo possibile finale.

DECISIONE – Dopo aver conquistato una storica promozione in UEFA Champions League da protagonista e giocando titolare con il Brest, Martin Satriano può avere l’occasione di tornare a giocare per il club bretone. Il tutto a titolo definitivo, dopo una serie di prestiti. Come ben sappiamo, la trattativa è ormai conclusa tra i francesi e l’Inter, che hanno accettato un’offerta da circa 8 milioni di euro. A bloccare tutto, però, è lo stesso giocatore che ha preso tempo per comunicare la sua decisione. Il tutto, in attesa di capire se possano esserci altre possibilità di mercato.

Satriano, attesa per il Genoa? Per l’Inter una sola via

ESITO SCONTATO – Probabilmente nella decisione di Martin Satriano di prendere tempo c’è la volontà di giocare in Italia. Vero, non farebbe la UEFA Champions League, ma potrebbe comunque prendere parte a un campionato sicuramente di livello maggiore rispetto alla Ligue 1. E in questo senso bisogna fare attenzione al Genoa, che aveva già palesato l’interesse per l’uruguayano, quando si parlava di possibili contropartite tecniche da inserire nell’operazione che ha poi portato Josep Martinez in nerazzurro. L’esito, in ogni caso, è solo uno: la cessione, che è l’unica via considerata dall’Inter.

INCASTRI – E proprio parlando del Genoa, è tutta una questione di incastri: infatti è sempre più vicina la cessione dell’attaccante Albert Gudmundsson alla Fiorentina, il che porterebbe i liguri a doverlo sostituire. E, in questo senso, il nome di Martin Satriano può tornare decisamente di moda. Si parte da una base di 8 milioni di euro, proprio la stessa cifra già messa sul piatto dal Brest e accettata dall’Inter. Un gioco di incastri che porterà alla cessione del giocatore. In attesa di capire quale sarà la sua decisione finale.