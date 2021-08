Satriano, Crotone in vantaggio ma spuntano altre offerte dalla Serie B – SI

Satriano lascerà l’Inter in prestito non appena arriverà un nuovo attaccante per il reparto avanzato di Inzaghi. Su di lui c’è sempre in pole position il Crotone, con diversi club di Serie B interessati.

DESTINAZIONE QUASI CERTA – Martin Satriano rimane in uscita dall’Inter. Non appena i nerazzurri chiuderanno per il nuovo attaccante, che potrebbe essere uno tra Joaquin Correa e Marcus Thuram (vedi articolo), il giovane attaccante lascerà Milano in prestito. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà a “Sportitalia Mercato”, sull’uruguaiano rimane sempre in netto vantaggio il Crotone, che sta aspettando le mosse dell’Inter (vedi articolo). Su di lui c’è anche l’interesse di cinque o sei squadre di Serie B, pronte a inserirsi nel caso non si concretizzasse il passaggio al Crotone, che l’esperto di mercato dà all’80%.