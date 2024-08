Satriano, assurdo ribaltone sul Brest. Ma l’Inter è chiara

Satriano resta uno degli attaccanti in esubero dell’Inter, un problema non di facile soluzione visto che bisogna piazzare loro prima di comprarne un altro. Il dietrofront col Brest dà un problema alla società.

USCITA COMPLETATA, POI NO – Martin Satriano è del Brest, anzi no. Era ormai fatta per il trasferimento dell’attaccante uruguayano in Francia, nella stessa società dove aveva giocato nella scorsa stagione in Ligue 1 portando i biancorossi in Champions League. Un risultato clamoroso, che doveva essere l’apripista per un riscatto. Invece, nonostante tutto, alla fine ha deciso lui di dire no. All’ultimo, “fregando” l’Inter che già assaporava l’incasso a titolo definitivo.

Satriano “bloccato”, l’Inter però non lo rilancia

CESSIONE PER FORZA – Il fatto che il trasferimento al Brest non sia più fattibile non apre però le porte di Appiano Gentile. Il giocatore resta in uscita, è un esubero conclamato e la sensazione è che per lui non ci sia più un futuro all’Inter. Bisognerà trovare una sistemazione, preferibilmente entro il 30 agosto e a titolo definitivo. Ma è da escludere che Satriano possa essere la quinta punta di Simone Inzaghi, visto che non lo ha tenuto in considerazione per tutto il ritiro. E che nemmeno con il doppio infortunio in attacco lo ha rilanciato.