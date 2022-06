Satriano nell’affare Asllani: nuovo trasferimento in vista dopo il Brest

Satriano chiude domani il suo prestito al Brest… per iniziarne un altro. Come conferma Sport Mediaset, è fatta per l’inserimento dell’attaccante uruguayano nella trattativa Asllani.

TUTTO DA UFFICIALIZZARE – Da domani arriveranno gli annunci per il trasferimento di Kristjan Asllani all’Inter. Dopo le visite mediche, il centrocampista albanese ha anche firmato il contratto (vedi articolo). Nell’accordo con l’Empoli sul prestito con obbligo di riscatto anche Martin Satriano come contropartita tecnica. Sport Mediaset conferma come ci sia l’accordo per il passaggio dell’uruguayano (per lui prestito secco) ai toscani. Satriano ha giocato la seconda parte dell’ultima stagione in prestito al Brest, cominciando a fare esperienza.