Satriano nell’affare Asllani-Inter, l’entourage: «Deciderà dopo le vacanze»

Satriano è finito nel mirino dell’Empoli. Il calciatore uruguaiano può entrare attivamente nell’operazione Asllani-Inter. A tal proposito, le parole del suo entourage

APPREZZAMENTI − Satriano potrebbe essere inserito nell’operazione Asllani-Inter. L’affare tra nerazzurri ed empolesi è ormai praticamente fatto come ha confermato lo stesso procuratore di Asllani a Inter-News (vedi articolo). Intanto, queste le parole a Calciomercato.it dell’agenzia di Satriano, TMG Football limited: «L’Empoli apprezza molto Martin Satriano ma al momento non c’è una trattativa concreta. Ci sono molte opzioni per Satriano e il ragazzo deciderà con l’Inter quando tornerà dalle vacanze».