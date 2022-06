Satriano ad Empoli sulle orme di Pinamonti: l’Inter spera in una cosa – TS

Martin Satriano è molto vicino all’Empoli. L’attaccante, di proprietà dell’Inter, dopo l’esperienza al Brest, andrà ai toscani in prestito

SPERANZA – Inter ed Empoli continuano a fare affari. Un anno dopo il prestito, proficuo, di Andrea Pinamonti e dopo aver di fatto chiuso l’affare Asllani, secondo Tuttosport il club toscano ed i nerazzurri sono d’accordo per il prestito di Martin Satriano. L’attaccante uruguayano, reduce dall’esperienza in Francia col Brest, andrà in toscana per trovare minuti in Serie A: l’Inter vuole testare i progressi del giovane attaccante nel campionato italiano, e spera di ripetere l’esperienza già vissuta con Pinamonti, rigenerato dall’esperienza con gli azzurri.

Fonte: Tuttosport – S.P