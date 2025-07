Sassuolo, non solo Buchanan! Carnevali contatta Marotta: altri due obiettivi dall’Inter

Il ritorno del Sassuolo in Serie A porta con sé un piano ambizioso sul mercato, che coinvolge direttamente l’Inter. Dopo il recente interesse per Tajon Buchanan, secondo Tuttosport lo stesso Carnevali ha chiesto informazioni per altri due giocatori di proprietà del club nerazzurro.

NON SOLO BUCHANAN – In particolare, il club emiliano starebbe monitorando con attenzione la situazione legata ad Aleksandar Stankovic, centrocampista serbo classe 2002, figlio d’arte e reduce da una stagione positiva. Il suo nome è da settimane al centro di una trattativa tra l’Inter e il Club Bruges, con i due club che hanno trovato l’accordo per la cessione a titolo definitivo sulla base di 10 milioni di euro. Il nodo della clausola di riacquisto sta rallentando la chiusura: i belgi vorrebbero fissarla a 35 milioni, mentre i nerazzurri non vogliono spingersi oltre i 30. A questo punto, il Sassuolo potrebbe inserirsi come soluzione alternativa: i dirigenti Marotta e Carnevali ne hanno discusso, e i neroverdi sarebbero pronti ad affondare il colpo nel caso in cui la trattativa con il Bruges dovesse naufragare.

Buchanan, Stankovic e non solo! Sassuolo guarda in casa Inter

ANCHE IN ATTACCO – Parallelamente, il Sassuolo sta valutando anche il profilo di Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 rientrato all’Inter dopo diverse esperienze in prestito, tra cui l’ultima all’Empoli. Non si tratta di una priorità assoluta per la società emiliana, ma il nome del giovane talento resta comunque nella lista degli osservati speciali. Il club neroverde, infatti, potrebbe tentare l’assalto qualora riuscisse a sfoltire il reparto offensivo da alcuni esuberi. L’Inter è disposta a cedere Esposito a titolo definitivo con un investimento attorno ai 5-6 milioni di euro, cifra ritenuta accessibile dal Sassuolo. Con una struttura che da anni punta sulla valorizzazione dei giovani, il club emiliano potrebbe rappresentare l’ambiente perfetto per rilanciare nuovi talenti.