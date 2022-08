Sassuolo-Napoli distanza su Raspadori ma ore decisive! Attesa Inter − Sky

Trattativa Sassuolo-Napoli per Raspadori che va avanti. Ballano ancora dei milioni ma le parti si riaggiorneranno entro questo weekend. L’Inter attende con trepidazione

INTRECCIO − Pinamonti e l’Inter aspettano il da farsi della situazione legata a Giacomo Raspadori. Il Napoli continua a trattare con il Sassuolo, manca ancora la fumata bianca. Come riporta Sky Sport, ballano praticamente una decina di milioni tra le parti e nel weekend ci sarà un nuovo incontro per cercare di limare questa importante distanza. L’Inter è spettatrice interessata dell’operazione. Nel caso in cui il Sassuolo andasse chiudere la cessione di Raspadori, allora punterebbe dritto su Pinamonti. Inizio di settimana prossima decisivo.