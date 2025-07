Sassuolo, Laurienté vicino alla cessione! Carnevali torna su Buchanan?

Il calciomercato del Sassuolo si infiamma con una cessione importante e un possibile ritorno di fiamma in entrata. I neroverdi sono vicini alla definizione della cessione di Laurienté al Sunderland per una cifra complessiva di 20 milioni di euro e sono pronti a reinvestire sul mercato parte di questo ricavato. Tra i primi nomi sondati dal club emiliano c’è anche Buchanan dell’Inter.

CESSIONE IN VISTA – Armand Laurienté è vicino all’addio definitivo al Sassuolo dopo la straordinaria stagione in Serie B e la promozione nella massima serie italiana. Un’operazione rilevante per le casse del club emiliano, che ora guarda al futuro e si prepara a investire parte dell’incasso per trovare il sostituto dell’esterno offensivo francese. Il primo nome sulla lista della dirigenza del Sassuolo è quello di Tajon Buchanan dell’Inter. L’esterno canadese classe 1999, reduce da sei mesi in prestito proprio al Villarreal, era già stato sondato dai neroverdi un paio di settimane fa. Adesso, con la liquidità garantita dalla cessione di Laurienté, Carnevali è pronto a riaccendere i dialoghi con l’Inter. I nerazzurri, infatti, non sono disposti ad accettare un nuovo prestito e valutano Buchanan intorno ai 10-12 milioni di euro, una cifra che il Sassuolo potrebbe decidere di investire per un profilo giovane. Inoltre, l’ingaggio del canadese è considerato sostenibile per i parametri del club emiliano.

Buchanan e non solo, il Sassuolo monitora anche altri profili

EX CAPITANO – Oltre a Buchanan, tra i nomi monitorati c’è anche quello di Lorenzo Insigne, attualmente al Toronto FC. L’ex capitano del Napoli è stato proposto al Sassuolo nelle ultime settimane e resta un’opzione suggestiva. Il mercato del Sassuolo entra dunque nel vivo: dopo aver trovato la via per monetizzare con Laurienté, ora si cerca l’esterno giusto per ripartire.