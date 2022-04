Sassuolo-Juventus chance per parlare di Frattesi. Ma l’Inter non molla – TS

Sassuolo e Juventus si sfideranno, stasera, al Mapei Stadium. L’incrocio fra le due squadre, però, sarà l’occasione anche per parlare di strategie di mercato: ai bianconeri piacciono Giacomo Raspadori e Davide Frattesi. Concorrenza da parte dell’Inter

CONCORRENZA – L’asse di mercato fra Sassuolo e Juventus potrebbe scaldarsi, già a partire da questa sera. Secondo Tuttosport, infatti, il match di questa sera fra le due squadre sarà occasione anche per discutere di strategie di mercato future. I bianconeri, da tempo, hanno messo nel mirino Giacomo Raspadori e Davide Frattesi. Soprattutto sul centrocampista, scrive il quotidiano, c’è da registrare la forte concorrenza dell’Inter, che lo ha individuato come possibile rinforzo per la linea mediana. Si prospetta, quindi, un derby d’Italia di mercato per il giovane centrocampista ex Roma.

Fonte: Filippo Cornacchia – Tuttosport