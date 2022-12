Sassuolo-Inter, l’amichevole con un occhio sul mercato: Marotta al lavoro

Sassuolo-Inter sarà la prossima amichevole dell’Inter, in programma il 29 dicembre. Giuseppe Marotta ne approfitterà per seguire la trattativa di Davide Frattesi.

AMICHEVOLE – Il prossimo impegno per l’Inter sarà l’amichevole contro il Sassuolo. La gara contro i neroverdi sarà l’ultima prima della ripresa. L’ultima occasione per Simone Inzaghi di sperimentare con buona parte della rosa a disposizione. Sono ancora fuori ovviamente Joaquin Correa e Danilo D’Ambrosio. Oltre ai due nazionali Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic ancora in vacanza. I giocatori comunque ad Appiano, non mancano. Sarà importante chiudere al meglio le amichevoli giocate con un’ultima vittoria. Una serie di risultati che può dare fiducia alla squadra in vista del big match contro il Napoli.

MERCATO – Marotta seguirà la partita con più attenzione del solito. La società nerazzurra è infatti sempre stata interessata a Davide Frattesi (vedi articolo). Il centrocampista del Sassuolo è molto legato alla Roma. Il suo trasferimento nella Capitale sembrava dovesse accadere già la scorsa estate. La squadra di José Mourinho non ha però ancora affondato per il classe 1999. Marotta segue la situazione, augurandosi che anche a gennaio la Roma non chiuda per Frattesi. Ciò darebbe del tempo a lui e a Piero Ausilio per lavorare alla trattativa e anticipare la concorrenza in vista di giugno. Tutto dipenderà da ciò che accadrà già nella prossima sessione di mercato.