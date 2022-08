Sassuolo, domenica di lavoro su doppio tavolo: Inter attende (con fiducia)

Il Sassuolo lavora incessantemente alle prossime mosse di mercato, sia in entrata che in uscita. Secondo le ultime di Alfredo Pedullà, sarà una domenica importante per i neroverdi che operano su un doppio asse con l’Inter in trepida attesa

GIORNATA IMPORTANTE – Il Sassuolo sta lavorando a un colpo in uscita, ovvero Giacomo Raspadori al Napoli e ad uno in entrata, vale a dire Andrea Pinamonti dall’Inter. Secondo le ultime di Alfredo Pedullà, quella odierna è una domenica importante: “Raspadori–Napoli e Pinamonti–Sassuolo: domenica di lavoro, con fiducia. E l’Inter aspetta”. Il club nerazzurro attende solo che si sblocchi Raspadori al Napoli per chiudere la cessione di Pinamonti. Ore calde.