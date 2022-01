Sarri in conferenza: «Non so cosa farà Luiz Felipe». Inter alla finestra

L’Inter in questo mercato invernale potrebbe non piazzare colpi salvo delle occasioni uniche. Si lavora più che altro per giugno con i nerazzurri che hanno sul tavolo molti nomi interessanti. Tra questi c’è anche Luiz Felipe che andrà in scadenza con la Lazio. Ne ha parlato Sarri.

OCCASIONE – L’Inter è preoccupata dall’infortunio di Correa ma in questo mercato invernale, salvo occasioni veramente allettanti, non farà colpi. Si pensa già a giugno con il mercato estivo e un nome che piace all’Inter è Luiz Felipe della Lazio. Simone Inzaghi lo ha già allenato proprio con i biancocelesti e il calciatore andrà in scadenza a giugno. Su questo ha parlato in conferenza stampa Maurizio Sarri, tecnico della Lazio. «Non so cosa farà Luiz Felipe, noi vogliamo tenerlo: sta facendo bene e ci dà la sensazione di avere ancora margini di crescita». Insomma, ancora il calciatore non ha comunicato nulla sul suo futuro. L’Inter ovviamente è alla finestra.