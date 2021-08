Sarri: «Correa ha espresso la sua idea. Situazione in divenire»

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, in conferenza stampa in vista di Empoli-Lazio ha parlato anche di Joaquin Correa, giocatore accostato all’Inter.

CONFERENZA STAMPA – Queste le parole su Joaquin Correa, giocatore accostato all’Inter, da parte dell’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri N nel corso della conferenza stampa in vista di Empoli-Lazio. «Il ruolo di Correa, in questo momento, è da valutare – ha sottolineato il tecnico biancoceleste -. Stiamo parlando di un giocatore forte, ma lui in tempi non sospetti ha espresso la sua idea. La situazione è in divenire, questo non lo mette nelle condizioni mentali ideali per giocare».

Fonte: Twitter S.S. Lazio