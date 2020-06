Sarr nel mirino dell’Inter: Vieira garantisce, talento da plasmare – TS

“Tuttosport” riporta che l’Inter è vicina al giovane Sarr. Il difensore è un talento in ascesa che andrà plasmato per la difesa a tre.

COLPO A ZERO – L’Inter sta lavorando per accaparrarsi Malang Sarr a parametro zero. Non sorprende che il centrale classe 1999 sia entrato nel mirino dei nerazzurri, interessata più che mai a offrire ad Antonio Conte un centrale di prospettiva con le qualità fisiche e tecniche necessarie per esplodere nella sua tanto amata difesa a tre. Il mancino in scadenza con il Nizza è un affare per i nerazzurri, i quali potranno farlo acclimatare con le dovute tempistiche e in modo graduale.

GIOVANE DA CRESCERE – Sulla sua continuità di rendimento da calciatore ormai adulto fanno fede le 20 presenze totali nella stagione 2019-20 nell’undici titolare di Patrick Vieira. Il quale nella sua solita difesa a quattro ha schierato Sarr sei volte da terzino sinistro e in undici occasioni da centrale. Il principale compito di Conte, dunque, sarà quello di educarlo tatticamente per farlo diventare un marcatore mancino ideale nel suo 3-5-2. È di venerdì sera la foto del difensore con il suo procuratore Federico Pastorello per fare il punto sulle offerte ricevute, su tutte quella dell’Inter, che gli propone quattro anni di contratto.