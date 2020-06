Sarr, Inter di Conte non prima scelta. Ora Ã¨ un altro il club in vantaggio

Sarr, Inter di Conte non prima scelta. Ora è un altro il club in vantaggio

Malang Sarr, giovane difensore in scadenza di contratto con il Nizza, è accostato all’Inter di Antonio Conte così come a molti club in Europa

PROPOSTE – Secondo quanto riportato da Le10Sport.com, Malang Sarr avrebbe scelto la sua prossima destinazione. La squadra prescelta non sarebbe l’Inter. Infatti, pur volendo giocare al di fuori della Francia (escludendo così l’opzione Lione), il giovane difensore in scadenza di con il Nizza, non sarebbe in prima fila nella lista dei desideri di Antonio Conte e la medesima cosa varrebbe per il giocatore nei confronti dei nerazzurri. Allo stesso modo il 21enne potrebbe dire no a Borussia Dortmund, Napoli, Newcastle e Lipsia. Infatti in questo momento L a società in pole sarebbe lo Schalke 04.