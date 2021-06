Santos Borré ‘parcheggiato’ dall’Inter? Spunta una sinergia in Serie A

Santos Borré può arrivare in Serie A a parametro zero nella prossima stagione. L’attaccante, titolare con la Colombia la scorsa notte in Copa América (1-0 all’Ecuador) è nel mirino dell’Inter (vedi articolo). Secondo TyC Sports, però, i nerazzurri potrebbero mandarlo un anno in Serie A.

NOME RICHIESTO – C’è anche il Cagliari nella corsa a Rafael Santos Borré, in scadenza di contratto col River Plate. I sardi, però, potrebbero fare l’affare in sinergia con l’Inter. L’attaccante colombiano sarebbe preso dai nerazzurri, che lo lascerebbero un anno in rossoblù per farlo ambientare in Serie A. I rapporti fra i due club, spiega TyC Sports, sono buoni e questo favorisce l’operazione. L’affare Santos Borré potrà entrare nel vivo soltanto fra qualche settimana: il giocatore, al momento, è focalizzato sulla Copa América.

Fonte: TyC Sports