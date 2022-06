Sanchez e Vidal in uscita dall’Inter, ma situazioni diverse per il loro addio – CdS

Sanchez e Vidal dovrebbero aver terminato la loro esperienza all’Inter. Per i due cileni, stando al Corriere dello Sport, c’è però una situazione diversa che fa attendere per l’annuncio.

GLI ESUBERI – L’Inter ha individuato in Alexis Sanchez e Arturo Vidal due giocatori a cui può rinunciare per la prossima stagione. L’ingaggio elevato è uno dei problemi che rappresentano i due cileni, oltre al rendimento altalenante. È il centrocampista quello più vicino all’addio: secondo il Corriere dello Sport è a un passo dal Flamengo, con la buonuscita fissata nella cifra che aveva spostato dal primo anno di contratto al terzo (che non ci sarà). Per Sanchez invece ci sono rallentamenti, visto che per ora non sono arrivate proposte degne di nota. Per lui possibile la risoluzione del contratto, ma ci vorrà tempo. Improbabile però vedere Sanchez e Vidal ancora con la maglia dell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti



