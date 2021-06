Sanchez-Vidal, bivio cileno: restano all’Inter a una sola condizione

Il futuro di Alexis Sanchez e Arturo Vidal all’Inter è fortemente in dubbio. Ma anche la permanenza non è certo scontata.

CONTRATTI PESANTI – Alexis Sanchez e Arturo Vidal sono due dei contratti più pesanti nel bilancio dell’Inter. Soprattutto in proporzione al rendimento in campo. Il numero 7 guadagnerà 7 milioni di euro per altre due stagioni; il 22 invece si ferma a 6,5 per un altro anno. E se l’attaccante quest’anno si è rivelato fondamentale come rincalzo offensivo (7 gol e 5 assist), lo stesso non può dirsi per il centrocampista, martoriato dagli infortuni. Contratto e tenuta fisica: due fattori che impongono all’Inter serie valutazioni sul futuro dei due cileni.

FUTURO IN DUBBIO – Il tema dell’ingaggio è anche quello che complica notevolmente un eventuale addio dei due. Sarà infatti molto difficile trovare squadre disposte a corrispondere quegli stipendi a due giocatori di 33 (Sanchez) e 34 anni (Vidal). L’Inter tuttavia non ha intenzione di rimanere inerme in attesa che arrivino offerte. Per il centrocampista potrebbe essere sensata anche una risoluzione: nessuna plusvalenza, ma un grande risparmio alla voce stipendi. Per l’attaccante, invece, potrebbe esserci un’altra soluzione. Ossia un paradossale allungamento del contratto (in scadenza nel 2023), spalmando gli attuali emolumenti (14 milioni netti complessivi) fino al termine.