Sanchez via dall’Inter, settimana decisiva? Agente in arrivo: le cifre − Rai

Sanchez è in uscita dall’Inter. In settimana arriverà l’agente del cileno a Milano per discutere con la società. In ballo anche le possibili cifre di buonuscita

SETTIMANA DECISIVA − Potrebbe sbloccarsi presto la situazione relativa ad Alexis Sanchez. Come riporta Ciro Venerato, dagli studi della Domenica sportiva estate, in settimana è atteso il suo agente Fernando Felicevich a Milano. Ci sarà un incontro con l’Inter per risolvere una volta per tutte la situazione del cileno. Sullo sfondo c’è il Marsiglia, che avrebbe già contatto l’entourage dell’attaccante per chiedere informazioni. Nel caso in cui andasse in Francia, sui sette milioni che prende d’ingaggio l’Inter potrebbe concedergli 2/2,5 e poi il resto se la vedrebbe col Marsiglia, magari allungando il contratto.