Sanchez via, l’Inter cerca una sistemazione. Contatti col Siviglia − Sky

L’Inter cederà Alexis Sanchez per sfoltire l’attacco. Il cileno piace al Siviglia che ha ha già aperto i contatti con il club nerazzurro. Si cerca una sistemazione celere

CONTATTI IN CORSO − Sanchez e l‘Inter si diranno addio in questa finestra di calciomercato. L’attaccante cileno, dopo tre anni, chiuderà la sua esperienza con la maglia nerazzurra. L’Inter è alla ricerca di una sistemazione anche per sfoltire il più in fretta possibile il proprio reparto offensivo. L’affare Paulo Dybala, infatti, è legato anche alla cessione del ‘Leone’ cileno. Sul giocatore, c’è l’interesse del Siviglia in Spagna. Come riporta Manuele Baiocchini di Sky Sport, sono stati aperti anche dei contatti per capire meglio la situazione.