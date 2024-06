Sanchez, ultimi giorni all’Inter? Precisazione sul Como – SI

Sanchez è in scadenza di contratto al 30 giugno, poi senza un rinnovo lascerà l’Inter. Si è parlato in questi giorni dell’ipotesi Como: Pedullà fa il punto sui lariani, neopromossi in Serie A.

VA VIA O NO? – Per Alexis Sanchez stanotte (alle 2 ora italiana) amichevole fra Cile e Paraguay di preparazione alla Copa América. Ma l’attaccante cileno è anche chiamato a definire il proprio futuro, visto che con l’Inter ha un contratto in scadenza al prossimo 30 giugno. Significa che, proprio durante il torneo in programma negli Stati Uniti, può andare via. Si è parlato di rinnovo, o almeno di volontà dello stesso Sanchez, ma sono uscite anche altre opzioni. Fra cui il Como, al rientro in Serie A dove manca dalla stagione 2002-2003.

Sanchez-Como, più che lui c’è un altro ex Inter come obiettivo

LA PRECISAZIONE – Pedullà, nel corso della puntata di stasera di Sportitalia Mercato, dà aggiornamenti e riduce la possibilità non solo di una permanenza all’Inter: «Il Como ha due obiettivi concreti, Andrea Belotti e Stefano Sensi. Non ci sono margini di manovra per Sanchez: si era parlato della sua volontà di restare in Italia, e questo può darsi, ma di sicuro non è un’opportunità per il Como che ha altri obiettivi. Più estero».