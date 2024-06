Sanchez-Udinese, clamoroso bis dopo l’Inter? Un fattore chiave da valutare

Sanchez-Udinese parte seconda? Da ieri se ne parla, con l’attaccante che è in scadenza di contratto con l’Inter. Su Sky Sport 24, il giornalista Baiocchini spiega come si può concretizzare il clamoroso ritorno.

IL RITORNO – Il contratto di Alexis Sanchez con l’Inter scade il prossimo 30 giugno e a oggi non sembra ci siano margini per il rinnovo, nonostante a fine stagione Piero Ausilio avesse aperto a questa ipotesi. Fra otto giorni l’attaccante, stanotte protagonista in Copa América nello 0-0 del Cile contro il Perù, sarà di nuovo svincolato come un anno fa. E qui emerge l’opzione Udinese, una voce clamorosa lanciata ieri sera sul futuro di Sanchez. Con i bianconeri friulani, l’attaccante aveva già giocato all’inizio della carriera: fu preso nel 2006, giovanissimo, per poi collezionare 112 presenze con 21 gol fra il 2008 e il 2011 prima di andare al Barcellona.

Sanchez-Udinese, arriva il bis? Le parole di Baiocchini

SECONDA VOLTA – Manuele Baiocchini, nell’ultima edizione di Sky Sport 24, rilancia quanto affermato ieri: «La notizia è romantica, mettiamola così, il possibile ritorno di Sanchez dopo tanto girare per l’Europa. Sarebbe da film, sarebbe una bella notizia: sono passati dieci e più anni da quando ha lasciato l’Udinese per andare al Barcellona. Erano quaranta milioni di euro, come se fossero cento in questo mercato: una cessione record. Le parti sono in contratto, c’è da capire avendo indossato maglie di grandi club dell’ingaggio. Se Sanchez dovesse tornare su segmenti di ingaggio stile Udinese è un affare che può andare in porto: ci sta pensando la famiglia Pozzo».