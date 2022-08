Sanchez ha trovato l’accordo col Marsiglia! In Francia danno anche le cifre

Sanchez è pronto a lasciare l’Inter dopo tre anni di alti e bassi. Si sta lavorando per la rescissione consensuale del contratto. Intanto dalla Francia, si parla già di un accordo col Marsiglia

ACCORDO CON L’OM − Alexis Sanchez sta per uscire dall’Inter. Ieri sera, l’attaccante cileno dopo aver cenato con l’agente Fernando Felicevich ha espresso anche alcune dichiarazioni (vedi articolo). Il suo futuro è sempre più lontano da Milano. Presto ci sarà la risoluzione consensuale con il club nerazzurro che gli concederà una buonuscita. Intanto, come riportano dalla Francia, Sanchez ha stretto già un accordo con il Marsiglia per un contratto biennale di tre milioni a stagione. Lo riporta il portale transalpino Foot mercato.