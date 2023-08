Sanchez può tornare all’Inter, ma solo in un caso: ecco quale

Sanchez-Inter, un tormentone che torna a farsi sentire. Il cileno potrebbe far ritorno in nerazzurro, ma solamente in un caso. Le ultime indiscrezioni.

RITORNO IN UN CASO − Alexis Sanchez potrebbe clamorosamente tornare all’Inter, a riferirlo è stavolta la redazione di Calciomercato.it. Il cileno sarebbe nel mirino del club nerazzurro, insieme a Gianluca Scamacca. E potrebbe arrivare in un caso specifico: in caso di partenza di Joaquin Correa. L’attaccante vuole tornare in Serie A e perciò è anche disposto ad aspettare la squadra di Simone Inzaghi.