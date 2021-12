Sanchez torna al Barcellona, in Spagna sicuri: trattativa a 3, contropartita all’Inter

Sanchez a sorpresa può lasciare Milano per rientrare a Barcellona, proprio dove ha dato il meglio di sé in passato. In Spagna – precisamente il quotidiano Sport – si parla di operazione di scambio già avanzata con Inter e… Siviglia

RITORNO CON SCAMBIO – Un accordo a tre molto avanzato potrebbe riportare Alexis Sanchez al Barcellona, che sta lavorando con l’Inter e il Siviglia per trovare la quadratura del cerchio. A darne notizia è Josep Capdevila, giornalista del quotidiano spagnolo Sport, molto vicino all’ambiente blaugrana. Tutto nasce dall’esigenza del Barcellona di liberarsi di Luuk de Jong, che al momento è in prestito proprio dal Siviglia ma interessa all’Inter per completare l’attacco in caso di partenza di Sanchez, direzione Barcellona. L’operazione de Jong-Inter verrebbe fatta in prestito esattamente come Barcellona-Sanchez. Per arrivare alla fumata bianca serve il sì del nuovo allenatore Xavi Hernandez, a cui potrebbe far comodo un attaccante con le caratteristiche del cileno. Inter e soprattutto Siviglia sono già d’accordo sullo scambio tra “esuberi”. Si attendono conferme ed eventuali dettagli nei prossimi giorni.

Fonte: Sport – Josep Capdevila