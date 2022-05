Sanchez, situazione diversa da Vidal. Addio non più scontato? – CdS

L’Inter, in questi giorni, vive momenti caldi per pianificare l’estate e il mercato e, di conseguenza, la prossima stagione. I nerazzurri vogliono mettere a segno qualche colpo importante ma anche piazzare qualche esubero e alleggerire il monte ingaggi, come quello di Alexis Sanchez.

ADDIO – Se per Arturo Vidal è presente una clausola nel contratto che permette al cileno di liberarsi dall’Inter con una buonuscita di 4 milioni di euro, il discorso cambia per il connazionale Sanchez. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport infatti, con l’attaccante non esiste nessuna clausola già stabilita. Dunque, per far sì che il cileno saluti, servirà trovare prima un accordo sulla cifra da versargli per dirgli addio.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti