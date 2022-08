Sanchez sereno ma intanto l’agente discute l’addio all’Inter: i dettagli − Sky

L’addio di Sanchez all’Inter è ormai solo questione di giorni se non di ore. L’agente è stato anche in sede per parlare con la dirigenza. Il punto

MANCA POCO − Sanchez è l’uomo del momento in casa Inter, presto arriverà l’addio dal club. Marco Bovicelli di Sky Sport fa il punto sulla situazione: «Alexis Sanchez è il nome più caldo per uscire dall’Inter: risoluzione consensuale con buonuscita. L’agente è arrivato a Milano e ha raggiunto la sede nerazzurra per parlare con Piero Ausilio. Manca l’accordo definitivo, si stanno limando gli ultimi dettagli. In serata è avvenuto un incontro tra Felicevich e lo stesso Sanchez, i due hanno cenato insieme». A fine serata, lo stesso giocatore ha parlato in merito al suo futuro (vedi articolo).