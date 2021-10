Sanchez scontento del minutaggio con Inzaghi. Addio all’Inter vicino – TS

Ha fatto rumore lo sfogo di Alexis Sanchez su Instagram. Il cileno, scontento del minutaggio concesso da Inzaghi, secondo il Tuttosport oggi in edicola, sarebbe vicino a lasciare l’Inter

ADDIO – Sanchez potrebbe presto lasciare l’Inter. Secondo quanto riferito dal Tuttosport, il cileno sarebbe scontento del minutaggio concesso da Simone Inzaghi: disagio testimoniato dal post pubblicato su Instagram dopo la vittoria dei nerazzurri sul campo del Sassuolo. Sanchez vuole tornare ad essere protagonista, ma sa di non poterlo essere a Milano: tre apparizioni in Serie A, una in Champions League con 70′ minuti giocati. Poco rispetto al minutaggio avuto con Conte, dove il cileno è stato uno dei protagonisti della cavalcata finale verso lo scudetto. L’Inter non si opporrebbe ad un addio di Sanchez, anche in considerazione dello stipendio monstre del cileno (10,5 milioni lordi all’anno, ndr) e della scadenza del contratto a giugno 2023.

Fonte: Luca Uccello – Tuttosport