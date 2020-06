Sanchez scaricato dal Manchester United per un big: l’Inter resta in corsa?

Sanchez è in prestito secco dal Manchester United all’Inter, con i discorsi sul futuro del cileno rimandati alle prossime settimane. Il tabloid inglese Daily Mirror sostiene che il club inglese avrebbe già deciso di scaricarlo per arrivare a un colpo da novanta.

OBIETTIVO CHIARO – Il Manchester United vuole Jadon Sancho, ma per strapparlo al Borussia Dortmund deve fare spazio in rosa. L’esterno classe 2000 del Borussia Dortmund è valutato centodieci milioni di sterline, secondo il Daily Mirror, e per poter fare un’offerta i Red Devils devono liberarsi di almeno quattro giocatori. Fra questi figura anche Alexis Sanchez, che per il club inglese pesa tantissimo a livello di ingaggio: guadagna quattrocentomila sterline a settimana. Il cileno, in prestito all’Inter, dovrà trovare una sistemazione e in fretta, da capire se in nerazzurro o altrove. Negli ultimi giorni si è parlato della volontà del Manchester United di non estendere il prestito per l’Europa League, in modo da evitare il rischio di incontrarlo, ma questa situazione potrebbe cambiare le cose. Ole Gunnar Solskjaer è a conoscenza che trovare un acquirente potrebbe essere difficile. Oltre a Sanchez il Manchester United ha scaricato Jesse Lingard, Andreas Pereira, Phil Jones e Chris Smalling.

Fonte: Mirror.co.uk – Steve Bates