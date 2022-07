Sanchez salta anche Inter-Lione, accordo vicino per la rescissione: i dettagli – CdS

Alexis Sanchez anche questa volta non partirà con la squadra in vista dell’amichevole in programma a Cesena tra Inter e Lione. Come confermato dal Corriere dello Sport, accordo vicino per la rescissione del contratto.

QUASI ADDIO – L’Inter oggi alle 20:30 sfida a Cesena il Lione, e anche questa volta Alexis Sanchez non farà parte dei convocati (come lui anche Andrea Pinamonti che aspetta novità di mercato dall’Atalanta). Vicino l’accordo per la rescissione del contratto, difatti la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per trovare l’intesa per la buonuscita (8 milioni tra stipendi del 2020-2021 e incentivo all’esodo) e accettare la corte del Marsiglia.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti