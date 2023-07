Sanchez, ritorno all’Inter difficile per più motivi

Nelle ultime ore si è fatta avanti una nuova ipotesi per l’attacco dell’Inter: il ritorno di Alexis Sanchez. Una strada che, però, non sembra facilmente percorribile. Per più motivi.

IPOTESI DIFFICILE – Dopo una stagione di livello all’Olympique Marsiglia, Alexis Sanchez è adesso un giocatore svincolato. Tanto basta per accostarlo all’Inter, ipotizzando un ritorno che avrebbe del clamoroso. E che, al momento, sembra difficile da credere. I motivi sono diversi. Il primo è sicuramente il rapporto con la società dopo le lunghe trattative per la risoluzione contrattuale con un anno di anticipo e la buonuscita che lo ha liberato dai vincoli con il club. Il secondo è il rapporto con l’allenatore. Sebbene, secondo le notizie, Simone Inzaghi avrebbe dato il suo ok alla trattativa, Alexis Sanchez non ha parlato bene del tecnico. Come conferma una sua intervista nel mese di marzo.

POCO SPAZIO – Sanchez vuole giocare e all’Inter sicuramente troverebbe lo stesso spazio che ha trovato nella sua precedente avventura in nerazzurro: poco. Inoltre il club è alla ricerca di un altro profilo per l’attacco: possibilmente futuribile, ingaggio contenuto e soprattutto con caratteristiche più simili a quelle che garantiva Romelu Lukaku la scorsa stagione. Anche per questo Sanchez non sarebbe sicuramente l’opzione giusta. Con un’ipotesi di ritorno che suona più, appunto, come un’ipotesi. Ma che difficilmente si concretizzerà.