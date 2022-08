Sanchez, risoluzione Inter non arrivata ma vicina: per l’agente due tappe

Sanchez non ha ancora risolto con l’Inter, come forse troppo frettolosamente ha anticipato la stampa francese (vedi articolo). Pedullà, sul suo sito, dà le tappe dell’agente Felicevich che è comunque in arrivo a Milano.

SI CHIUDE – Alexis Sanchez risolverà il suo contratto con l’Inter forse già nelle prossime ore. C’è ancora da parlare al futuro, non al presente come fatto in Francia, ma di dubbi non ce ne sono più. Alfredo Pedullà annuncia come l’agente del cileno, Fernando Felicevich, sia in arrivo a Milano. Per lui c’è però una doppia tappa: la prima si chiama Marsiglia, dove ha incontrato i dirigenti dell’OM che vogliono prendere Sanchez. La volontà del Marsiglia dovrebbe essere un aiuto per arrivare alla risoluzione con l’Inter senza troppi problemi. Questo perché l’agente di Sanchez porterà una proposta, forte del pressing dalla Francia, per chiudere il contratto subito.

Fonte: alfredopedulla.com