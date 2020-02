Sanchez, riscatto Inter lontano! Ma 2 scenari possono cambiare tutto

Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, ha parlato del futuro di Alexis Sanchez, attaccante all’Inter ma ancora di proprietà del Manchester United

FUTURO SANCHEZ – Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, ha spiegato su “Calciomercato.com” la situazione attuale dell’attaccante Alexis Sanchez, attualmente all’Inter, ma ancora di proprietà del Manchester United: “Alexis Sanchez e l’Inter sono sempre più lontani. Perché il riscatto dell’attaccante cileno a giugno non è una priorità al momento per la dirigenza nerazzurra; anzi l’acquisto, visto che il suo prestito dal Manchester United non prevede una cifra prefissata per portarlo a Milano anche oltre la stagione in corso. Eppure, gli infortuni e la poca continuità nelle prestazioni stanno mettendo in forte dubbio l’acquisto di Sanchez da parte del club nerazzurro in vista dell’annata che verrà“.

PIANO SOLSKJAER – Fabrizio Romano è quindi passato alle parole strategiche di Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, sul destino di Sanchez: ““Sanchez tornerà al Manchester e sarà importantissimo per noi, rimarrà qui”, ha detto solo poche settimane fa Ole Gunnar Solskjaer, manager dei Red Devils. In realtà se il rientro in UK è probabile, la bugia dell’allenatore norvegese è sulle prospettive future. Quelle parole nascono dalla volontà di tenere alto il prezzo perché lo United sa che l’Inter non si è mossa fin qui per Alexis, dunque le dichiarazioni servono per tenere vivo l’interesse sul cileno anche in vista dell’estate. Soltanto una scossa nel rendimento di Sanchez o un forte sconto potrebbero cambiare lo scenario per l’anno che verrà. Alexis aspetta, l’Inter deciderà definitivamente a fine aprile ma è orientata sul no“.

