Sanchez richiamato dal Manchester United? Impossibile per un motivo

Secondo quanto riporta la BBC, il Manchester United non richiamerà Alexis Sanchez dal prestito all’Inter per far fronte al problema infortuni. Nel contratto di prestito, infatti, non è presente alcuna clausola perché ciò possa avvenire.

NESSUN RITORNO ANTICIPATO – Alexis Sanchez non tornerà al Manchester United prima di fine stagione. Nonostante in casa Red Devils ci sia un allarme infortuni in attacco, infatti, nel contratto di prestito del giocatore all’Inter non c’è alcuna clausola che permetta un rientro anticipato del giocatore nonostante proprio la società inglese paghi una buona percentuale del suo stipendio. Dopo l’infortunio di Marcus Rashford, che lo costringerà a due mesi di stop, il tecnico Ole Gunnar Solskjaer ha affermato che il club è alla ricerca di soluzioni per sostituirlo. Ma Alexis Sanchez non può essere una di queste.