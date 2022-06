Sanchez riceve un’offerta: quella giusta per lasciare l’Inter? Via pure Vidal – SM

Sanchez è in uscita dall’Inter, così come Vidal. Se per il centrocampista il Flamengo è la destinazione più probabile, Sport Mediaset fa sapere di un’offerta arrivata per l’attaccante.

ESUBERI CILENI – Alexis Sanchez e Arturo Vidal non rientrano più nei piani dell’Inter. Servirà una buonuscita per liberarli, ma quando arriverà la loro partenza potranno essere formalizzati dei colpi in entrata. Per Sanchez, nel frattempo, è arrivata un’offerta da parte del Galatasaray. Lo riporta Sport Mediaset, aggiungendo però come in realtà l’attaccante stia puntando il Siviglia. Vidal ha invece sempre il Flamengo come destinazione più probabile. Una volta definita la situazione della coppia cilena l’Inter si libererà di due ingaggi pesanti, quanto richiesto dalla proprietà per questo mercato. Al posto di Vidal, a livello numerico, arriverà Henrikh Mkhitaryan mentre per Sanchez l’obiettivo è ovviamente mettere Paulo Dybala in rosa.

Fonte: Sport Mediaset