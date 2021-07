Sanchez resta all’Inter? Piace a Inzaghi. Quarta punta a fine mercato – Sky

Sanchez è al momento il terzo attaccante dell’Inter, dietro Lukaku e Lautaro Martinez. Si è parlato di una sua cessione, ma secondo Fabrizio Romano è probabile che alla fine rimanga. Questo anche perché piace a Inzaghi.

MODIFICHE DAVANTI – Breve aggiornamento di Fabrizio Romano da Sky Sport 24 sull’attacco dell’Inter: «Per quanto riguarda l’attacco l’intenzione su Romelu Lukaku e Lautaro Martinez è trattenerli. Per Lautaro Martinez c’è da parlare di rinnovo: l’accordo era fatto a febbraio, poi è cambiato l’agente e bisognerà rifare tutto nei prossimi mesi. Al momento Andrea Pinamonti resta, se dovesse andare via attenzione a Keita Baldé Diao che apre a un ritorno all’Inter. Vedremo se sarà questo, ma l’idea di una quarta punta per l’Inter a fine mercato è sempre da tenere in considerazione. Alexis Sanchez è un giocatore da valutare, visto che la società vuole ridurre il monte ingaggi. Ma sappiamo che a Simone Inzaghi piace tanto, quindi al momento non ci sono ancora trattative in uscita per lui».