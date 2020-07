Sanchez, questione aperta tra Inter e Manchester United: no accordo – Sky

Sanchez in questo momento è una vera e propria ancora di salvezza per l’Inter, che non a casa sta lavorando all’estensione del prestito anche oltre il 5 agosto. Dario Massara – ospite negli studi di “Sky Sport 24” – fa il punto sulla trattativa tra i nerazzurri e il Manchester United. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

TRATTATIVA APERTA – Alexis Sanchez potrebbe rimanere all’Inter anche oltre agosto, ma l’accordo con lo United non è ancora arrivato secondo Dario Massara: «Se ne continua a parlare, è una questione aperta. L’Inter ci terrebbe eccome a tenerlo fino alla fine dell’Europa League, ma ancora non c’è accordo con il Manchester United che tra l’altro gioca la stessa competizione. Se è possibile un addio di Christian Eriksen? Uno dei problemi di Eriksen è aver avuto sulle spalle un cambio di modulo, cioè di essere causa di un cambiamento. Una chiave poteva essere un ritiro estivo con delle prove in questa stagione in cui salterà il classico ritiro estivo, anche quella sarà una problematica. Io non penso che le perplessità di Antonio Conte su Eriksen siano tecniche, non si può discutere il danese, è un giocatore fortissimo. Secondo me sono solo perplessità tattiche».