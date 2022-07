Sanchez punta i piedi, offerte rifiutate a gogò: l’ultima dal club di un amico

Sanchez ha rifiutato al momento tutte le offerte ricevute. Il cileno punta i piedi e lascerà l’Inter soltanto per qualcosa di veramente allettante. Rimandata al mittente anche la proposta di club in cui milita un ex compagno

RIFIUTI − Alexis Sanchez resiste alle offerte e non molla l’Inter. Nonostante la fretta del club nerazzurro di liberarsene (vedi articolo), il cileno è alla ricerca di una nuova esperienza allettante. Diverse le offerte pervenute al suo agente Felicevich, sia dall’Europa che da altre parti del mondo. Secondo il portale argentino, TNT Sports, l’ultima è arrivata dal Giappone e in particolare dal Vissel Kobe. Nel club nipponico milita un ex suo grande compagno di squadra, Andres Iniesta. I giapponesi, inoltre, erano disposti a pagare il cartellino dall’Inter e ad offrire al giocatore un ingaggio vicino ai 14 milioni di euro.